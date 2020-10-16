Премьер-министр Азербайджана подписал распоряжение о применении закона о переименовании Мадагиза в село Суговушан

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение о некоторых вопросах в связи с применением закона №173-VIQ от 6 октября 2020 года о переименовании села Мадагиз Тертерского района Азербайджана в село Суговушан, сообщает в пятницу Trend.

С распоряжением можно ознакомиться по ссылке: