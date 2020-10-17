Хикмет Гаджиев: МИД Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти военные преступления

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти военные преступления.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей официальной странице в Twitter помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

«Баллистические ракеты по городу Гянджа были выпущены с территории Армении. Это далеко от зоны боевых действий. Не было никакой военной необходимости. Министерство иностранных дел Армении подло пытается отрицать ответственность государства за эти тяжкие военные преступления», - отметил он.