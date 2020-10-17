Коварная Армения вероломно мстит через убийство мирных жителей - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы стоим лицом к лицу с коварной Арменией. Она вероломно мстит мирным жителям. Именно в этих целях использованы ракеты. На сей раз они применили ракеты Scud.

Как сообщает в субботу Trend, об этом во время поездки в Гянджу вместе с представителями дипкорпусов сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он также передал соболезнования Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой мирным гражданам.

"Сегодня мы настроены крайне решительно. Чтобы обмануть международную общественность, армянская сторона распространяет дезинформацию. Сегодня представители дипкорпусов вновь прибыли в Гянджу. Мы захотели, чтобы они на месте увидели результат армянской подлости, став в очередной раз очевидцами гнусного деяния Армении. Среди погибших есть и дети. Их кровь не останется не отомщенной ", - добавил Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)