Азербайджан решительно настроен освободить от оккупации свои земли - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - ВС Армении не отказываются от своей вероломной тактики.

Об этом во время поездки в Гянджу вместе с представителями дипкорпусов, аккредитованных в Азербайджане, сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Помощник Президента сказал, что армянская сторона продолжает коварным образом брать под прицел мирное население.

"Они использовали ракеты, которые были применены во время прошлого нападения. И тогда, и сегодня они применили обладающие колоссальной разрушительной силой ракеты Scud. Цель заключалась в убийстве как можно большего количества людей, а также в том, чтобы вызвать как можно больше разрушений. Они хотели посеять среди жителей Гянджи, населения страны панику. Однако армянская сторона никогда не сможет достичь этой цели. Азербайджанский народ настроен решительно. Мы решительно настроены освободить под руководством Верховного Главнокомандующего наши земли. Пытаясь скрыть от международной общественности свои коварные преступления, армянская сторона распространяет дезинформацию", - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента добавил, что сотрудники аккредитованных в Азербайджане посольств зарубежных стран, представители международных организаций, военные атташе вновь прибыли в Гянджу и лично стали очевидцами преступлений Армении, совершенных ею самым подлым и вероломным образом.

"Страдания мирных жителей не останутся безнаказанными. Эти факты доносятся до международного сообщества. В нашей Отечественной войне есть шехиды из Гянджи, а также есть шехиды среди мирных жителей Гянджи", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)