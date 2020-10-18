ANAMA: Территория в Хызы расчищается от обломков выпущенной армянами ракеты С-300

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 13.00 часов поступила информация о падении обломков ракеты С-300 на территорию Хызинского района. На территории Ситалчай обнаружены обломки ракеты С-300».

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал начальник оперативного штаба Национального агентство по разминированию территорий (ANAMA) Идрис Исмайлов, сообщает в воскресенье Trend.

Исмайлов отметил, что в настоящее время с территория очищается от обломков ракеты: «Ракета была сбита ВВС Азербайджана".

(Текст: Кямаля Сеидова.)