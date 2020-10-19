Армянские ВС обстреливают азербайджанские позиции в Гёкгеле

БАКУ /Trend/ - Начиная с 12:00 19 октября, подразделения ВС Армении с территории оккупированного Кельбаджарского района подвергают обстрелу из 82- и 120-мм минометов, а также крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные на территории Гёкгельского района Азербайджана.

Об этом передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.