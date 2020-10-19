В результате провокаций ВС Армении убит 61, получили ранения 282 гражданских лица

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила обновленную информацию в связи с нападениями Армении на гражданское население Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, в результате атак подразделений ВС Армении на мирных граждан с 27 сентября убит 61, ранены 282 человека.

В негодность пришли 341 гражданский объект, 90 многоквартирных жилых зданий, 1 846 жилых домов.

(Текст: Турал Гараджаев)