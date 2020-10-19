В связи с нападениями Армении на гражданское население в соответствующие структуры будет направлено обращение - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Каждый факт в связи с нападениями вооруженных сил Армении на населенные пункты и мирных граждан Азербайджана документируется Генеральной прокуратурой Азербайджана, возбуждаются уголовные дела, собираются материалы.

Об этом журналистам сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в понедельник Trend.

Он сообщил, что после завершения внутренних процедур в связи с нападениями вооруженных сил Армении на населенные пункты и гражданское население будет сделано обращение в Европейский суд по правам человека.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)