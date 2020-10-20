Пакистан всегда рядом с братским азербайджанским народом и поддерживает его право на самооборону - министр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его пакистанским коллегой Махдумом Шахом Махмудом Гурейши, сообщает во вторник МИД Азербайджана.

Главы МИД обсудили ситуацию в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Пакистана о нарушении армянскими ВС режима гуманитарного прекращения огня, обстреле ими азербайджанских гражданских лиц и населенных пунктов.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что ракетный обстрел Гянджи, приведший к человеческим жертвам, является военным преступлением и преступлением против человечности, за которые руководство Армении несет полную ответственность.

Байрамов выразил признательность за решительную поддержку братским Пакистаном справедливой позиции Азербайджана.

Пакистанский министр подчеркнул, что народ Пакистана всегда рядом с братским азербайджанским народом и поддерживает его право на самооборону.

Он добавил, что Пакистан - сторонник решения конфликта в рамках международно признанных границ и на основе территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с резолюциями СБ ООН.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)