Ликвидированы начальник артиллерии, командир дивизиона и командир батальона армянских ВС - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате проведенной азербайджанской армией операции части 18-й мотострелковой дивизии армянских ВС на Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта были вынуждены отступить, теряя личный состав и военную технику.

Об этом сообщили Trend в среду в минобороны Азербайджана.

На участке обороны 5-го мотострелкового полка армянских ВС захвачены позиции противника, большое количество оружия и боеприпасов. Ликвидированы начальник артиллерии, командир дивизиона и командир батальона армянских ВС вместе с личным составом дивизиона. Много убитых и раненых также среди личного состава подразделений противника на участке обороны 6-го и 7-го горнострелкового полков. В их числе командир полка Ваган Саркисян.

Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку по всей протяженности фронта.