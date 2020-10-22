Автомобили с лозунгами Karabakh is Azerbaijan на улицах Лондона (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В столице Великобритании Лондоне реализован социальный проект по информированию местных жителей о политике агрессии, проводимой Арменией против Азербайджана, и о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Как передает Trend, промо-автомобили с лозунгом Karabakh is Azerbaijan, проезжая по центральным улицам и проспектам Лондона, информировали людей о том, что Азербайджан ведет борьбу за восстановление своей территориальной целостности. Акция вызвала большой интерес жителей Лондона, туристов, а также журналистов. Проект был реализован авторами страниц "Карабах" в Facebook и Instagram.

(Текст: Турал Гараджаев)