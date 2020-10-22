Армения продолжает военные преступления против гражданских лиц - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Армения со своей территории выпустила оперативно-тактические ракеты по городам Габала, Кюрдамир и Сиязань.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что мишенью были мирные жители и гражданские объекты.

"Армения продолжает военные преступления против гражданских лиц", - пишет помощник Президента Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)