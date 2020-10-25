Азербайджанская Армия применяет высокоточное оружие против ВС Армении
БАКУ/Trend/ - Азербайджанская Армия применяет высокоточное оружие против ВС Армении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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