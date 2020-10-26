Рано или поздно Карабах будет освобожден - пресс-секретарь Эрдогана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прекрасно обобщил вопрос: "Те, кто хотят перемирия, отправляют оружие в Армению".

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что усилия тех, кто под предлогом демократии стремятся к продолжению оккупации, не дадут результата: "Рано или поздно Карабах будет освобожден. Турция продолжит поддерживать Азербайджан".