Вот уже три дня нас привезли и бросили здесь - армянские военнослужащие (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях все шире распространяются видеоролики о неудовлетворенности, тяжелом положении и случаях дезертирства среди армянских военнослужащих.

Как сообщает в понедельник Trend, на одном из таких видеороликов видно, что группа военнослужащих осталась без командования, и брошена где-то без воды и пропитания вот уже три дня.

Один из военнослужащих, делающих запись говорит:

"Смотри, народ, это уже третий день. Те из области Армавир, остальные из других областей (снимает людей). Вот уже третий день мы под дождем, нет ни пропитания, ни воды, ни солдат, ни других людей. Привезли сюда и просто бросили. Ни у кого нет дела до нас (ругается). Мы в таком положении уже третий день. Давайте возьмем оружие и спустимся вниз, в воинскую часть".

Как видно, столкнувшись с мощью азербайджанской армии армянские военнослужащие попали в столь плачевное положение.