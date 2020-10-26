Даже если объединятся все имперские силы, мы будем рядом с Азербайджаном - поддержка от телеканала TRT (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий телеканал TRT выразил поддержку Азербайджану по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в особо подготовленном видеоролике.

Как передает в понедельник Trend, в видеоролике озвучиваются крайне трогательные слова - Даже если объединятся все имперские силы, мы будем рядом с Азербайджаном. Да будет харамом нам жизнь до освобождения Карабаха. Борьба будет продолжаться до полного освобождения Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился видео у себя на странице в Твиттер и поблагодарил братский турецкий народ и в частности телеканал TRT.

Представляем вашему вниманию этот видеролик: