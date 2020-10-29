Президент Ильхам Алиев: Армения говорит посредникам одно, а делает совершенно другое

Политика 29 октября 2020 00:50 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения говорит посредникам одно, а делает совершенно другое

БАКУ/Trend/ -Вчерашнее агрессивное заявление премьер-министра Армении говорит о том, что они говорят посредникам одно, а делают совершенно другое.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Нам необходимо получить от армянской стороны, в лице высшего руководства, обязательство по выводу войск с оккупированных территорий. Мы этого пока не слышали. Как только это обязательство будет взято армянским руководством, и как только это будет подтверждено и утверждено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, сразу же военные действия мы готовы остановить. При условии, что армянская сторона также их остановит, потому что из трех нарушений перемирия все три на совести армянской стороны. Вчера в результате ракетного обстрела кассетными ракетами погибло четверо мирных граждан, в том числе семилетняя девочка. В Барде – это не зона конфликта. То есть, это грубое нарушение перемирия, которое было согласовано в Вашингтоне. До этого перемирие, которое было согласовано в Москве, на следующий день было нарушено армянской стороной запуском баллистической ракеты с территории Армении по Гяндже. И в результате этого 10 человек погибли, а в результате второго нападения на Гянджу баллистическими ракетами погибло еще больше человек, около 30 жертв в мирном городе. Поэтому это не наша вина, что перемирие не соблюдается. Поэтому армянская сторона должна взять обязательство, что они выйдут с оккупированных территорий, которые они до сих пор они держат под оккупацией: это часть Агдамского района, это полностью Лачинский район и большая часть Кяльбаджарского района, и тогда мы готовы, естественно, перейти к политическому урегулированию. Оно будет охватывать многие аспекты. Базовые принципы нами, в принципе, были приняты, армянской стороной отвергнуты. Но вчерашнее агрессивное заявление премьер-министра Армении говорит о том, что они говорят посредникам одно, а делают совершенно другое»,- сказал глава государства.

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