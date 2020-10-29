Положен конец почти 27-летней оккупации Зангилана

БАКУ /Trend/ - Зангилан был оккупирован армянскими вооруженными силами 29 октября 1993 года, сообщает в четверг Trend.

20 октября 2020 года город Зангилан был освобожден от армянской оккупации, в этот же день оккупанты были изгнаны из сел Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан и Муганлы.

В скором времени - 21, 22, 23 и 26 октября азербайджанская армия освободила от оккупации поселок Миндживан, села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы, Коллугышлаг, Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района.

(Текст: Кямаля Сеидова.)