Пашинян, ударив ракетами по Барде, вы совершили еще одну большую ошибку - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Барда в своей непреклонной решимости еще сильнее, чем прежде.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Никол Пашинян, атакой с применением кассетных ракет вы хотели запугать гражданское население Барды? Барда в своей непреклонной решимости еще сильнее, чем прежде. Вы сделали большую ошибку, совершив еще одно военное преступление. Чтобы показать ваши преступления, мы сейчас едем в Тертер", - отметил Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)