Ход голосования на парламентских выборах в Грузии нормальный - Арзу Нагиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Голосование в рамках парламентских выборов в Грузии уже началось и процесс продолжается нормально.

Об этом в субботу сказал Trend глава азербайджанской делегации, наблюдающей за выборами в Грузии, депутат Милли Меджлиса (парламент) Арзу Нагиев.

По его словам, избирательные участки уже полностью приступили к деятельности.

"Голосование стартовало во всех избирательных участках. В выборах принимают участие 48 политических партий Грузии и два политических блока. Выборы проводятся как по пропорциональной, так и мажоритарной системе. Азербайджанская делегация, а также депутаты, представленные в Парламентской ассамблее ГУАМ в качестве наблюдателей, уже побывали в нескольких избирательных участках. Члены азербайджанской делегации также побывали в двух избирательных участках на территории Черавани Мцхетского района, где в основном проживают беженцы. В каждом из этих участков зарегистрировано около 1200-1300 избирателей. Согласно информации к 11:00, порядка 10 процентов избирателей этих участков уже проголосовали", - сказал Арзу Нагиев.

Он добавил, что на данный момент инцидентов не зафиксировано и избирательный процесс продолжается нормально.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)