В итальянской газете La Republica опубликована статья, в которой рассказывается об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В итальянской газете La Republica опубликована статья Пьетро Дель Ре, в которой рассказывается о нагорно-карабахском конфликте, в частности об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана.

Как сообщает Trend, в статье говорится, что Тертер подвергается бомбардировкам. В расположенном всего в десяти километрах от вражеских позиций городе с 27 сентября снова загорелся запал этой войны, пишет автор.

Далее в статье рассказывается об обстреле армянами города Барда. Отмечается, что Amnesty International осудила использование армянами запрещенных кассетных бомб: «На площади в Барде, в нескольких километрах отсюда, мы видим фрагменты мощных ракет калибром 300 миллиметров. В результате обстрела были убиты более двадцати человек. Это было самым серьезным нападением на мирных жителей с момента возобновления конфликта.

Рауф Бабаев, профессор международных отношений столичного университета Баку, сопровождающий журналистов в Тертер, слишком молод, чтобы хранить воспоминания о войне девяностых годов, но он знает трагические убийства, совершенные в то время. «Без Нагорного Карабаха Азербайджан не может существовать», - говорит профессор.

«На фронте мы не встречаем тех сирийских джихадистов, которых, якобы Анкара послала воевать вместе с азербайджанцами», - отмечается в публикации итальянского издания.