Армения перешла к гибридной войне - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Продолжает поступать информация о том, что Армения перешла к гибридной войне.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, переговоры могут быть эффективными тогда, когда противоположная сторона тоже занимает конструктивную позицию: "Своими действиями Армения пытается спровоцировать другие страны на участие в войне. Это удар по усилиям Минской группы ОБСЕ".

Гаджиев подчеркнул, что со стороны Армении ведется обстрел по гражданскому населению Азербайджана: " Для обстрелов используется сильнейшее запрещенное оружие. Армяне выбирают ассиметричную войну - ведение войны террористическими средствами. Это метод, применяемый многими странами. В случае поражения страны прибегают к ассиметричной и гибридной войне".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)