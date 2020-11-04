Смехотворная публикация армян - на карте о "древней армянской истории" оказалась Мингячевирская ГЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Армянская пресса и пользователи армянского сегмента социальных сетей вновь поставили себя в смехотворное положение.

Как передает Trend, в последние дни в армянской прессе и социальных сетях появились фотографии сфальсифицированной карты "древнего армянского царства". Самое смешное заключается в том, что на карте отмечена Мингячевирская гидроэлектростанция (ГЭС). Хотя армяне утверждают, что их государство обладает древней историей, они видимо забыли, что ГЭС была построена в XX веке.

Мингячевирская ГЭС, один из важнейших энергетических объектов Азербайджана, была построена на реке Кура в 1950-х годах. Здесь создано водохранилище, обеспечивающее производство энергии на электростанции, площадью более 600 квадратных километров. ГЭС не только обеспечивает Азербайджан электроэнергией, но и позволяет экспортировать её в Россию, Грузию, Иран и Турцию.

Интересно, каким образом 70-летняя гидроэлектростанция стала древним памятником и была отображена на "древней армянской карте"?

Это доказывает, что притязания армян смехотворны и абсурдны, так же, как и их грезы о "древнем армянском царстве".