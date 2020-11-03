Армянская сторона пытается убедить свою внутреннюю аудиторию сказками, написанными по новым сценариям - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Как и всегда, армянская сторона пытается скрыть свои неудачи и успокоить недовольное армянское население посредством сказок, написанных по ложным и преувеличенным сценариям. На этот раз противник распространил очередную ложную информацию о якобы артиллерийском обстреле со стороны "диверсионной группы" азербайджанской армии, понесшей потери на северном направлении фронта, и ее отступлении.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве добавили, что данная информация, распространённая армянской стороной, также является полной дезинформацией и очередной фантазией противника.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)