Воинские части ВС Армении в Агдере парализованы - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В обеспечении 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере возникли серьезные нехватки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

"В подразделениях имеется нехватка продуктов питания, военного имущества, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Армянская армия, неся большие потери в живой силе и боевой технике в ходе боев на Агдеринском направлении фронта, не в состоянии восполнить эти потери. Кроме того, была прервана связь между вышеуказанными воинскими частями и командованием, а также возникли проблемы в управлении подразделениями", - говорится в сообщении военного ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)