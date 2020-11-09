Уничтожены огневая точка и личный состав армянских ВС - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 8 на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских вооруженных сил, занявший позицию на огневой точке в пункте

Улу Гарабей (бывший Мецшен) Тертерского района, подверг обстрелу

позиции азербайджанской армии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Точным ударом подразделений азербайджанской армии были

уничтожены данная огневая точка и личный состав минометного расчета.

Подразделения азербайджанской армии прицельным огнем также уничтожили 1

танк Т-72 вблизи пункта Тонашен и личный состав армянских подразделений,

передвигающийся на Ходжавендском направлении фронта.

(Текст: Кямаля Сеидова)