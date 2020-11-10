Президент Ильхам Алиев: Выражение «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» уже стало символом нашей победы

БАКУ /Trend/ - Выражение «Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак» уже стало символом нашей победы. Я сказал это год назад. Я горжусь тем, что мое высказывание уже превратилось в национальный лозунг.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Сегодня мы с чувством большой гордости можем сказать, что Физули наш, Джебраил наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Лачин наш, Кельбаджар наш, Шуша наша, Карабах наш, Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!» - сказал глава государства.