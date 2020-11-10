Президент Ильхам Алиев: Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ

БАКУ /Trend/ - Мы продемонстрировали нашу силу на поле боя, в политической плоскости, в любом формате. Показали нашу независимость. Настанет день, и для общественности, наверное, будут раскрыты некоторые моменты, которые нельзя было раскрыть в период войны. Возможно, и я смогу обнародовать какой-то вопрос. Тогда каждый убедится в том, насколько большие испытания мы преодолели, какому большому давлению подверглись. Можно сказать, что в повседневном режиме говорили остановитесь, остановитесь, остановитесь, остановитесь. Но мы шли вперед, так как я чувствовал поддержку народа, видел его веру. Ничто не могло остановить меня, так как я знал, что мы правы. Мы восстанавливаем нашу территориальную целостность, возвращаем свои земли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в обращении к народу.

«Эта война показала всему миру, насколько великим является азербайджанский народ – непокоренный народ, народ с железной волей, победоносный народ, наша победоносная армия! Мы гордимся нашим народом, армией», - сказал глава государства.