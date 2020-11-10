Ханкенди станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана - Турал Гянджалиев

БАКУ /Trend/ - Ханкенди станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана.

Об этом сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Турал Гянджалиев, сообщает во вторник Trend.

"Дорогие жители Ханкенди, с чувством большой гордости заявляю, что во всем Карабахе, в том числе в Ханкенди, будет полностью восстановлен суверенитет Азербайджана. Ханкенди станет краше с нашим трехцветным флагом. Жители Ханкенди вернутся в свои дома. Этот город станет одним из красивейших и самых высокоразвитых городов Азербайджана. Я говорил, что "наша дорога - в Ханкенди!", и мы уже дома! Готовьтесь возвращаться домой!", - написал Гянджалиев на своей странице в Facebook.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)