Турция и Россия будут совместно работать в миротворческом центре по контролю за прекращением огня в зоне карабахского конфликта – Мевлют Чавушоглу (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:36)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с п.5 трехстороннего заявления о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, предусматривающем создание миротворческого центра по контролю за прекращением огня, Турция и Россия вместе будут работать в этом Центре.

Об этом в четверг сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в четверг Trend.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Азербайджан всегда старался решить проблему дипломатическим путем.

"Армянская сторона же, к сожалению, всякий раз нарушала режим прекращения огня", - сказал он.

Чавушоглу отметил, что, согласно трехстороннему заявлению, оставшиеся оккупированные земли будут возвращены Азербайджану в соответствии с графиком.

Он добавил, что Турция высоко оценивает и роль России в этом вопросе.

«Самое главное – шаги, которые будут предприниматься после этого. Мы всегда говорили, что поддерживаем и будем поддерживать то, что приемлемо для Азербайджана. Завтра из России в Турцию прибудет делегация, с которой будет обсужден вопрос о том, в каком регионе Азербайджана будет создан мониторинговый центр по контролю за прекращением огня», - сказал Чавушоглу.

(Текст: Кямаля Сеидова)