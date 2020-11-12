Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Конституции на своей странице в Instagram.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Дорогие соотечественники! Искренне поздравляю всех с 25-летием Конституции Азербайджанской Республики, передаю каждому из вас самые добрые пожелания!
Путь, пройденный нашей страной за эти годы, показал, что для нашего народа нет ничего дороже, чем его свобода, государственная независимость, непоколебимая сплоченность! Да будет вечной солидарность азербайджанского народа и независимость нашей страны! Пусть на нашей земле всегда царят мир и стабильность! Пусть Всевышний оберегает наш любимый, родной Азербайджан!»
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