Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша

БАКУ /Trend/ - При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской Армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом восемь Заявления Президента Азербайджана, премьер-министра Армении и Президента России от 10 ноября 2020 года.

Минобороны Азербайджана выразило благодарность министерству обороны России и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.

(Текст: Турал Гараджаев)