Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде - помощник Президента (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армяне покидают территории Азербайджана, нанося ущерб окружающей среде.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, до фазы обострения конфликта азербайджанская сторона всегда, ссылаясь на документы международного права, заявляла, что заселение на оккупированных азербайджанских территориях незаконно, и не имеет никакой юридической силы: "Поэтому все результаты незаконного заселения в Кельбаджаре должны быть аннулированы. Это процесс идет и сейчас. Люди, которые были там незаконно поселены, должны быть выведены с этих территорий. Но наблюдается и то, как покидающие территорию армяне поджигают находящиеся там гражданские объекты, осуществляют новые акты вандализма. Они наносят серьезный ущерб окружающей среде".

(Текст: Кямаля Сеидова)