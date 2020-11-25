Ливанские выпускники азербайджанских университетов поздравили Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Ливанские выпускники азербайджанских университетов направили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте от имени ливанских врачей и инженеров - выпускников азербайджанских вузов поздравить Вас и в Вашем лице азербайджанский народ с этой исторической и великой Победой, которая привела к освобождению азербайджанских земель от ига армянской оккупации.

Серьезность и настойчивость, которые характеризуют Вас, героизм Вашей доблестной армии и единодушная поддержка азербайджанским народом Вашим усилий по освобождению Карабаха привела к этой великой Победе.

Мы, ливанские выпускники вузов Азербайджана, искренне и сердечно поздравляем Вас с этим великим достижением и просим Всевышнего о том, чтобы прогресс и процветание продолжались для Вас и великодушного азербайджанского народа".