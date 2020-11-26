Председатель Духовного управления мусульман России поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика 26 ноября 2020 20:40 (UTC+04:00)
Председатель Духовного управления мусульман России поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает в четверг Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и от себя лично сердечно приветствую Вас пожеланиями мира, милости Всевышнего Аллаха и Его благословения и поздравляю с подписанием и успешной реализацией соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Как религиозный деятель, я ценю, прежде всего, факт завершения военных действий, установление перемирия и прекращение кровопролития, а также создание условий для возвращения беженцев на ранее оккупированные территории. Соглашение выдержано в рамках международно-признанных правовых норм и соответствует ранее принятым резолюциям Совета Безопасности ООН. Это, как и факт разрешения конфликта добровольным подписанием Соглашения между азербайджанской и армянской сторонами при участии Российской Федерации, должно стать прочным фундаментом для принципиального и неоспоримого решения будущего Нагорно-Карабахского региона, обеспечив устойчивое развитие Нагорного Карабаха, безопасность и права его жителей.

С большой радостью отмечаю, что Азербайджан и весь азербайджанский народ под Вашим мудрым руководством успешно прошел это великое испытание. Государственная власть республики с честью исполнила возложенные на нее обязательства перед своим народом и всем международным сообществом. Естественной, оправданной исторически и морально я считаю и решающую роль Российской Федерации и лично Президента Владимира Путина в урегулировании конфликта путем мирного решения.

Молю Всевышнего Аллаха, чтобы на земле Азербайджанской Республики и всего Южно-Кавказского региона воцарились мир, взаимопонимание, процветание, важным условием чего являются соблюдение религиозных прав и свобод, внимание к духовным нуждам людей всех вероисповеданий, к сохранности и свободному функционированию храмов различных духовных традиций. Я также с большим удовлетворением присоединяюсь к радости своих азербайджанских братьев в исламе в связи с возвращением памятников истории и культуры, среди которых немало древних мест коленопреклонения пред Всевышним Аллахом. Уверен, что все они будут восстановлены и будут служить общему великому делу, которое завещал нам Священный Коран: «Когда придет помощь Аллаха и победа, и ты увидишь, как люди толпами входят в религию Аллаха, восславь же хвалой своего Господа и проси у Него прощения, ибо Он – Принимающий (покаяния)» (110:1-3)".

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