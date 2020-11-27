Азербайджан может признать независимость колоний Франции - Эльхан Алескеров

БАКУ /Trend/ - Франция до сих пор является колониальной страной, узурпировавшей власть над многочисленными заморскими колониями в различных удаленных от метрополии уголках мира, вопрос признания независимости которых можно рассмотреть в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Это острова Гваделупа, Мартиника, Сен-Пьер и Микелон, французской Гвианы, Реюньон, Майотта, Новой Каледонии, Полинезии, Уоллис и Футуна, а также находящиеся под оккупацией Парижа южно-антарктические территории, где Париж силой оружия попирает права местных аборигенов на независимость. В Заключительном акте первого саммита глав государств и правительств государств-участников СБСЕ в Хельсинки, при признании права народов на самоопределение имелись в виду колониальные народы, как это происходит в случае с Францией, а не этнические меньшинства, как мы имеем в случае с армянами, проживающими в Карабахе.

Поэтому Баку в качестве альтернативы необоснованной, идущей вразрез с международным правом резолюции Сената Франции, призвавшего свое правительство признать "независимость" армянских оккупантов на территориях Азербайджана и "использовать это признание как инструмент переговоров в целях установления прочного мира", может поставить перед Парижем дилемму признания независимости ее зарубежных колоний. Учитывая свои дипломатические рычаги, в частности председательство в Движении неприсоединения, Баку, основываясь на принципах Заключительного акта, принятого странами СБСЕ в Хельсинки, может инициировать вопрос признания независимости вышеуказанных колоний от Франции в указанной международной организации, объединяющей свыше 130 стран мира.

Очевидно, что многие страны, бывшие колониями Франции, где совсем недавно парижские власти пролили кровь миллионов людей, борющихся за независимость, с большой радостью проголосуют за это предложение. Учитывая последние антиисламские провокации, инициированные Парижем, процесс деколонизации Франции могут поддержать многие страны, в том числе Турция, Пакистан и Иран.

Как видно, французская политическая элита, повернутая на «армянском вопросе», на почве своих безуспешных попыток оказать давление на Анкару, решила отыграться на Азербайджане. Очевидно, что призыв, прозвучавший после начатого по соглашению России, Азербайджана и Армении мирного процесса в зоне конфликта, не устраивает французскую политическую элиту. В резолюции французских сенаторов звучит призыв к руководству страны задействовать миротворческие силы Франции в зоне Нагорного Карабаха. При этом наши французские коллеги прекрасно осведомлены о действии положений совместного заявления Азербайджана, России и Армении, в котором принято решение о вводе российского контингента миротворцев, что является на данном этапе единственно правильным решением. Убежден, что внесение изменений в действующие договоренности будет не только нецелесообразно, но и губительно для мирного процесса. Французские власти не могут решить социальные проблемы страны, чтобы заглушить массовые протесты «желтых жилетов», охватившие всю страну, и населению подбрасывается тема Карабаха. Париж пытается отвлечь свой народ от внутренних проблем на внешний фактор, желательно инициировать кровавые конфликты, как это мы видели ранее в Ливии, Сирии, Мали и других странах мира. Им нужно побольше крови за рубежом, к пролитию которой они пытались приложить свои усилия даже в Карабахе, отправив в зону боевых действий французских террористов. В связи с голосованием в Сенате Милли Меджлис может призвать правительство Азербайджана признать независимость колоний Франции, а также созвать чрезвычайный саммит лидеров стран-участниц Движения неприсоединения, который будет посвящен данному вопросу.

Директор Экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан Алескеров

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