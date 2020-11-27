Мы вступили в новый этап урегулирования нагорно-карабахского конфликта - глава МИД Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Конфликты, затяжная внешняя агрессия и отсутствие ответственности угрожают миру и безопасности. Это также мешает региональному сотрудничеству.

Об этом в ходе 42-го заседания Совета глав МИД стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает в пятницу Trend.

Джейхун Байрамов отметил, что заявление, подписанное Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении 9 ноября этого года, открыло новую страницу в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

"Армения выводит свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность и суверенитет. В бывшей зоне конфликта размещаются миротворческие силы и создается совместный центр мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

Мы вступили в новый этап урегулирования конфликта, этап реконструкции и реабилитации, этап восстановления мирного сосуществования. Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ОЧЭС должна оценивать и использовать новые реалии.

Как отражено в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, все экономические и транспортные связи в регионе разблокируются. Это означает, что может быть запущен жизненно важный независимый сухопутный коридор между Азией и Европой, который создаст возможности для усиления роли нашего региона в торговле.

Есть много чего, что Азербайджан может и уже предложил своим партнерам. Наши инициативы, которые объединяют государства-члены ОЧЭС и позволяют нам строить общее процветающее будущее, являются лучшим примером нашего интереса и потенциала для расширения и углубления регионального сотрудничества.

Мы можем достичь мирного, благополучного и стабильного будущего только путем совместных усилий, в частности, полностью соблюдая международные обязательства, касающиеся нерушимости международно признанных границ, уважения к суверенитету и территориальной целостности государств", - сказал Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)