Помощник Президента Азербайджана и ФК "Карабах" отправляются в Агдам

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипкорпуса, главы международных организаций и футбольный клуб "Карабах" отправились в Агдам и Тертер.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал Хикмет Гаджиев на своей официальной странице в Twitter.

"По поручению Президента Ильхама Алиева отправляемся с представителями дипломатического корпуса, главами международных организаций в Тертер и освобожденный от оккупации Агдам. Ознакомимся с последствиями тяжелых бомбардировок Тертера. Разрушенный город-призрак Агдам является примером урбицида. С нами также футбольный клуб "Карабах", - пишет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)