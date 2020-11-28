Помощник Президента Азербайджана и ФК "Карабах" отправляются в Агдам
БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представители дипкорпуса, главы международных организаций и футбольный клуб "Карабах" отправились в Агдам и Тертер.
Как сообщает в субботу Trend, об этом написал Хикмет Гаджиев на своей официальной странице в Twitter.
"По поручению Президента Ильхама Алиева отправляемся с представителями дипломатического корпуса, главами международных организаций в Тертер и освобожденный от оккупации Агдам. Ознакомимся с последствиями тяжелых бомбардировок Тертера. Разрушенный город-призрак Агдам является примером урбицида. С нами также футбольный клуб "Карабах", - пишет Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев)
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