В Азербайджане состоялась премьера фильма Михаила Гусмана «Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла»

БАКУ /Trend/ - На телеканале СВС состоялась премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана «Анатолий Добрынин. 24 года и 14 дней из жизни посла», сообщает в субботу Trend.

Лента повествует об одном из самых драматичных противостояний между СССР и США - разразившемся в 1962 году "карибском кризисе", неоценимой роли в урегулировании которого сыграл Анатолий Федорович Добрынин.

Анатолий Добрынин был назначен послом СССР в США в 1962 году и занимал эту должность почти четверть века. За это время в Соединенных Штатах сменились шесть президентов, но первым, с которым довелось общаться тогда еще молодому советскому дипломату Анатолию Добрынину, был Джон Кеннеди. Между Добрыниным и Кеннеди сложились доверительные отношения, что сыграло исключительную роль в решении "карибского кризиса" и подписании впоследствии Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

В фильм вошли уникальные документальные свидетельства и интервью с непосредственными участниками исторических перипетий той эпохи – самим Анатолием Добрыниным, бывшим министром обороны США Робертом Макнамарой, тогдашним госсекретарем США Генри Киссинджером и многими другими дипломатами.

Автору историко-документальной ленты Михаилу Гусману довелось быть лично знакомым с Анатолием Федоровичем Добрыниным. Они познакомились в 1975 году, а уже спустя много лет Михаил Гусман записал обширное интервью с легендой советской дипломатии, которое и легло в основу сюжетной линии картины. Поведав азербайджанскому зрителю о своей киноработе, Михаил Гусман отметил, что его фильм приурочен к 100-летию Анатолия Федоровича Добрынина и является своего рода данью памяти видного дипломата, во многом усилиями которого мир был избавлен от угрозы ядерной войны.

«Мы хотели показать, сколь хрупок мир и как часто мы, сами того не сознавая, приближаемся к роковой черте, с какими страшными вызовами приходится сталкиваться человечеству.

Я планировал показ фильма в Баку еще весной, но грянувшая как гром среди ясного неба пандемия внесла коррективы в наши планы.

Дипломатические усилия в решении конфликтов трудно переоценить. И мы видели это на примере урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Гигантские дипломатические усилия президентов России и Азербайджана, понимание ситуации премьер-министром Армении увенчались трехсторонним соглашением. В этой связи, как мне кажется, фильм будет интересным не только с точки зрения сюжета, но и станет уроком для понимания того, сколь хрупок наш мир и по сей день», - сказал Михаил Гусман перед показом документальной ленты на телеканале СВС.