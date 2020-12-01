Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратится к народу
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратится к народу.
Обращение главы государства будет транслироваться по Азербайджанскому телевидению, сообщает во вторник Trend.
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