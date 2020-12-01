Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от оккупации (ФОТО)

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от оккупации (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от армянской оккупации.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Искренне поздравляю всех с освобождением Лачинского района от оккупации! Пусть Великий Аллах одарит наш народ своим милосердием и ниспошлет всем нашим согражданам здоровье и счастье, нашей Родине – мир, благополучие и светлое будущее! Карабах – это Азербайджан!»
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