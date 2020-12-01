Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от армянской оккупации.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«Искренне поздравляю всех с освобождением Лачинского района от оккупации! Пусть Великий Аллах одарит наш народ своим милосердием и ниспошлет всем нашим согражданам здоровье и счастье, нашей Родине – мир, благополучие и светлое будущее! Карабах – это Азербайджан!»