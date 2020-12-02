Установлен ущерб, нанесенный неоккупированным территориям Физулинского и Джабраильского районов

БАКУ /Trend/ - Процесс по установлению ущерба, нанесенного Физулинскому и Джабраильскому районам в результате обстрела населенных пунктов армянскими вооруженными силами, завершен.

Об этом в среду сказал Trend член Государственной комиссии по установлению и устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению в результате провокации армянских вооруженных сил, Исмаил Зейналов.

Он отметил, что члены комиссии уже установили ущерб, нанесенный Физулинскому и Джабраильскому районам: «В селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района пострадало 47 домов, 41 из которых частные дома, три – это объекты предпринимательства, одна школа и два - это административные здания».

Член комиссии добавил, что в неоккупированной части Физулинского района был проведен осмотр 348 частных домов, в которых жили азербайджанцы, из которых 12 домов разрушены полностью. Кроме того, нанесен ущерб зданию школы, административному зданию и субъектам предпринимательства. Всего на территории района ущерб нанесен 374 домам и объектам, 6 автомобилей пришли в непригодность».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)