Освобождение исконных земель Азербайджана было одним из важных заветов Гейдара Алиева – Михаил Гусман

БАКУ /Trend/ - Среди многих чрезвычайно важных заветов Гейдара Алиева был завет о том, чтобы исконные земли Азербайджана были освобождены от оккупации.

Об этом сказал Trend Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Я хорошо помню этот трагический день – 12 декабря 2003 года, когда в госпитале, после тяжелой болезни, ушел из жизни великий государственный деятель, общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Мы все, конечно, знали, что он сильно и давно болеет, состояние его здоровья было тяжелым, но все равно известие о его кончине буквально молнией пронзило наши сердца. Все люди бесконечно уважали и ценили Гейдара Алиева как человека высоко поднявшего знамя Азербайджана еще во времена СССР. Я помню трагический день – 15 декабря – день похорон Гейдара Алиева. Я был в тот день в Баку, сидел в зале Дворца Республика, ныне носящее светлое имя Гейдара Алиева, участвовал в панихиде. Десятки делегаций и лидеров разных стран, бросив все дела в своих государствах, прилетели в Баку, чтобы проститься с Гейдаром Алиевым. Я помню присутствие на панихиде Президента России Владимира Путина и то, как после ее завершения он передал Ильхаму Алиеву Орден “Святого Апостола Андрея Первозванного” – высшую государственную награду России, которой к тому времени было удостоено буквально 20 человек. Орден, которым Гейдар Алиев был награжден по случаю его 80-летия, к сожалению, так и не врученный ему лично, был передан его семье посмертно. В день похорон, без преувеличения, весь Баку провожал своего лидера. Да не только Баку - весь Азербайджан оплакивал этого выдающегося человека. Миллионы людей во всем мире склонили свои головы в память о Гейдаре Алиеве», - отметил он.

Как сказал Гусман, глубоко символично, хотя, конечно, формально это совпадение, что 12 декабря – день его ухода из жизни, совпал с днем отмены военного положения в Азербайджане: «12 декабря юридически завершен конфликт в Нагорном Карабахе, увенчанный великой победой Азербайджана в Отечественной войне. Я уверен, что среди многих чрезвычайно важных заветов Гейдара Алиева, его искренних мечтаний, был завет о том, чтобы исконные земли Азербайджана были освобождены, прекращена оккупация и вынужденные переселенцы могли вернуться на свои родные земли.

Благодаря целеустремленной политики Президента Ильхама Алиева, его решимости как Верховного главнокомандующего, усилиями азербайджанской армии, всего азербайджанского народа, заветам Гейдара Алиева суждено сбыться. У меня наворачивались слезы, когда я видел стоявшего в форме Ильхама Алиева перед памятником своего отца, 8 ноября после освобождения города Шуша, когда он смог с честью доложить Гейдару Алиеву, что клятва, взятая им, осуществилась. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак».