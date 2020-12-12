Подход официального Парижа к факту оккупации нелогичен и непонятен - председатель Дома Азербайджана

Политика 12 декабря 2020 14:29 (UTC+04:00)
Подход официального Парижа к факту оккупации нелогичен и непонятен - председатель Дома Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале www.atlantico.fr опубликована статья под заголовком "Роль Франции. Нагорно-карабахский конфликт, или крах французского гуманизма", сообщает Trend в субботу со ссылкой на азербайджанский Госкомитет по работе с диаспорой.

В статье, написанной председателем функционирующего во Франции Дома Азербайджана, генеральным секретарем Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиевой, говорится о том, что подход официального Парижа к факту оккупации, признанному международным сообществом, является нелогичным и непонятным.

В статье упоминается, что в 1990-х годах около миллиона азербайджанцев подверглись осуществленной армянами варварской этнической чистке, были изгнаны из своих домов, что во время Ходжалинского геноцида были беспощадно убиты 613 мирных азербайджанцев.

Подчеркивая, что существуют международные документы с требованием освобождения оккупированных территорий Азербайджана, что военные преступления, совершенные Арменией против мирного населения Азербайджана в ходе 44-дневной войны, подтверждены в том числе такими НПО, как “Amnesty International” и “Human Rights Watch”, констатируя, что армянская община во Франции организовала кампанию ненависти против нейтральных, принципиальных французских журналистов, угрожая им смертью, автор задается вопросом: "Как это будет истолковано изменчивой логикой французского гуманизма? ... Как можно назвать осквернение и разрушение армянами, покидавшими оккупированные территории, кладбищ, мечетей, вырубку и сожжение лесов, уничтожение культурного наследия и природы?".

Напомнив о том, что Франция тоже поддержала 4 резолюции Совета безопасности ООН, связанные с требованием безотлагательного и безоговорочного освобождения оккупированных Арменией территорий Азербайджана, Фаталиева отмечает, что официальный Париж должен соблюдать свои обязательства.

Приводя слова не согласного с позицией Национальной ассамблеи и Сената министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана - “это означает отказаться от нашей посреднической роли” - автор подчеркивает: "Будем надеяться, что слова министра свидетельствуют о том, что французский гуманизм еще жив".

Более подробно со статьей можно ознакомиться по ссылке:

https://www.atlantico.fr/decryptage/3594536/le-conflit-du-haut-karabakh-ou-la-faillite-de-l-humanisme-francais-france-armenie-azerbaidjan-conflit-defense-guerre-neutralite-mirvari-fataliyeva-

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