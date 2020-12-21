Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России

БАКУ /Trend/ - 21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев передал главе нашего государства приветствия Президента России Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

На встрече было отмечено, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям проводится успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере.