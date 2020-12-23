В городе Шуша открылось административное здание Службы госбезопасности (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 16:05)

БАКУ / Trend/ - В городе Шуша открылось административное здание Шушинского районного управления Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт СГБ.

В мероприятии приняли участие глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены Коллегии СГБ, сотрудники Шушинского районного управления, офицеры высокого ранга других правоохранительных органов и гарнизона территории.

В начале мероприятия перед административным зданием лейтенант СГБ У. Бейляров, который в 1993 году в результате армянской агрессии в возрасте трёх лет вместе с семьей вынужден был покинуть Шушу, поднял государственный флаг.

Был исполнен государственный гимн Азербайджана. После того, как была разрезана красная лента, участники мероприятия возложили в фойе цветы к памятнику созидателя и архитектора современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева, выразив почтение его светлой памяти.