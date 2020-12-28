Милли Меджлис принял поправки в связи с финансированием политических партий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок финансирования политических партий.

Как передает в понедельник Trend, вопрос отражен в законопроекте о внесении поправок в Закон Азербайджанской Республики "О политических партиях", вынесенный на обсуждение в ходе сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент).

Поправки предлагается внести в статью 17-1 закона "Отчисление средств из государственного бюджета политическим партиям".

Ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на финансирование политических партий. Согласно нынешнему содержанию, 10 процентов средств, выделенных из государственного бюджета, пропорционально распределяются между политическими партиями, которые получили не менее трех процентов действительных голосов избирателей, но не представлены в Милли Меджлисе.

Для устранения пробелов в данной сфере предлагается снизить эти средства с 10 до пяти процентов. Остальные пять процентов суммы выделяются новым политическим партиям, представленным в парламенте, в связи с партийной принадлежностью депутатов, победивших на повторных и дополнительных выборах.

В предлагаемых поправках отразились механизмы устранения недостатка средств, который может возникнуть в процессе реализации закона, роста и сокращения числа депутатов от политических партий, даты начисления средств в случае представительства новых политических партий в Милли Меджлисе.

Согласно поправкам, если политические партии отказываются от выделенных средств, то они не возвращаются в государственный бюджет, а поровну распределяются между представленными в Милли Меджлисе партиями в конце четвертого квартала.

После обсуждений поправки были приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)