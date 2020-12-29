В этом году Азербайджан подписал 28 международных договоров с 9 странами

БАКУ /Trend/ - В текущем году Азербайджан продолжил внешнеполитическую деятельность в ряде многосторонних и двусторонних форматов.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, в этом году Азербайджан подписал с Турцией, Туркменистаном, Украиной, Венгрией, Кореей, Сербией, Нидерландами, Италией и Китаем 28 международных соглашений.

Согласно подписанному 25 февраля 2020 года и вступившему в силу в августе того же года "Соглашению между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз" для граждан обеих стран определен 90-дневный безвизовый срок для нахождения в этих двух странах. Позднее 10 декабря 2020 года был подписан "Протокол номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года". После вступления в силу протокола граждане двух стран смогут путешествовать и пересекать границу без визы с биометрическим удостоверением личности и другими документами, а также находиться в этих странах без визы в течение 90 дней. Таким образом, впервые в истории Азербайджана было подписано соглашение об использовании удостоверения личности в качестве документа для пересечения границы.

В целом в этом году было обеспечено вступление в силу 37 международных договоров с Турцией, Туркменистаном, Венгрией, Болгарией, Узбекистаном, Россией, Украиной, Китаем, Сербией, Мексикой, Польшей, Черногорией, Кореей, Нидерландами, Италией, Иорданией и Таджикистаном.

В течение года Президент Азербайджана посетил с официальными и рабочими визитами Швейцарию, Германию, Италию и Святой Престол, также министр иностранных дел страны побывал с официальными и рабочими визитами в Швейцарии, Австрии, Германии, Бельгии, Турции, России, Грузии, США и Иране.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)