Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия - Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри

БАКУ /Trend/ - Объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" - благородная миссия, сказал Trend бывший генеральный директор ISESCO, член Международного Центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Он отметил, что Низами Гянджеви был одним из величайших представителей литературного наследия Азербайджана, а его произведения, которые несут в себе уникальные поэтические новшества и универсальные темы, вышли за пределы Азербайджана и повлияли на литературу многих стран.

«Объявление 2021 года Президентом Ильхамом Алиевым "Годом Низами Гянджеви" - это благородная миссия»,- сказал Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри.

Он добавил, что как член Международного центра Низами Гянджеви гордится данным решением: «Для меня будет честью участвовать во всех мероприятиях, прославляющих эту великую личность. В Международном центре Низами Гянджеви это будет нашим приоритетом».

(Редактор: Наталья Кочнева)