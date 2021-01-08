Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев назвал количество и территории жилья, перешедшего на баланс минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обнародовал точное число и территории квартир, построенных в 2020 году для вынужденных переселенцев, но которые после победы в Отечественной войне решено передать семьям шехидов, сообщает в пятницу Trend.

В Госкомитете напомнили, что в выступлении Президента Ильхама Алиева на совещании по итогам 2020 года было отмечено принятие решения о передаче семьям шехидов квартир, предназначенных для вынужденных переселенцев.

В структуре отметили, что в 2020 году завершено строительство 3 пятиэтажных зданий для 180 семей в поселке «Умид» в Гарадагском районе Баку, квартала, состоящего из 5 девятиэтажных зданий на 810 семей в поселке Ходжасан Бинагадинского района, квартала из 30 девятиэтажных зданий на 1512 семей на административной территории Сабунчинского района, 35 девятиэтажных зданий на 1890 семей в Абшеронском районе, квартала из 9 девятиэтажных зданий в Самухском районе на 200 семей, пятиэтажного здания на 50 квартир в поселке Гузанлы Агдамского района, пятиэтажного здания на 45 квартир в городе Лянкяран и жилого поселка, состоящего из 95 частных домов в Физулинском районе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)